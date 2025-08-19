ماكرون يحذر من اتفاق سلام متسرع في أوكرانيا بدون ضمانات أمنية قوية

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أي اتفاق سلام متسرع في أوكرانيا يفتقر إلى ضمانات أمنية قوية، منوها إلى أن ذلك من شأنه أن يعيد أوروبا إلى نقطة الصفر.

وقال ماكرون لمحطة "تي إف 1/إل سي 1" في مقابلة تم بثها اليوم الثلاثاء: "يجب ألا يتم التسرع في هذا السلام، كما يجب أن يكون مدعوما بضمانات قوية، وإلا سنبدأ من الصفر من جديد".

وأضاف الرئيس الفرنسي أن الضمان الأول هو وجود جيش أوكراني قوي، يضم عشرات الآلاف من الجنود المجهزين بصورة جيدة، وبأنظمة دفاعية، ومعايير أعلى.

وأوضح أن الضمان الثاني هو ما يسمى بقوات الطمأنينة من جانب الشركاء، بما يشمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا، مشيرا إلى أن هذه القوات لن تعمل على خطوط المواجهة، ولكنها ستقدم انتشارا جويا وبحريا وبريا، كـ"إشارة استراتيجية" على أن السلام الدائم في أوكرانيا هو هدف أوروبي مشترك أيضا.