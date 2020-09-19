نشرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت

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استقرت أسعار الأسمنت والحديد في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، وكانت الأسعار المتداولة بالسوق وفقا لآخر التحديثات على النحو التالي:

حديد عز 9650 جنيها للطن

بشاي 9550 جنيها

حديد العتال 9550 جنبها

المراكبي 9400 جنيه

حديد المصريين 9400 جنيه

حديد العشري 9400 جنيه

حديد الجيوشي 9400 جنيه

حديد مصر ستيل 9400 جنيه

كما استقرت أسعار الأسمنت اليوم على النحو التالي:

أسمنت النصر 690 جنيها للطن

أسمنت أسيوط "الفهد" 680 جنيها

لافارج للأسمنت "المخصوص" 705 جنيهات

أسمنت أسوان 700 جنيه

أسمنت سيناء 690 جنيها

أسمنت السويس 700 جنيه

أسمنت حلوان سجل 705 جنيهات

أسمنت بني سويف 738 جنيها