سالت ليك يحرم سياتل من صدارة الدوري الأمريكي

أهدر فريق سياتل ساوندرز فرصة اقتناص صدارة المجموعة الغربية للدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين بعدما خسر أمام مضيفه ريال سالت ليك صفر/ 1 فجر الأحد.
وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز سان خوسيه إيرثكويكس على مضيفه اوستن اف سي 3 /2 ومينيسوتا يونايتد على لوس أنجليس جالاكسي 3 /صفر وهيوستن دينامو على دالاس 3 /2.
كما تغلب نيويورك سيتي على مضيفه سينسيناتي 2 /1 وتورونتو على ضيفه ناشفيل 2 /1 واتلانتا يونايتد على دي سي يونايتد 3 /2 وتعادل نيو انجلاند ريفولوشن مع كولومبوس كرو 1 /1.
وتوقف رصيد سياتل ساوندرز عند 45 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الغربية متأخرا بنقطة واحدة عن سبورتنج كانساس سيتي المتصدر.
ويدين ريال سالت ليك في فوزه على سياتل ، لدامير كريلاش الذي أحرز هدف الحسم في الدقيقة 48.