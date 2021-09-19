 سالت ليك يحرم سياتل من صدارة الدوري الأمريكي - بوابة الشروق
الأحد 19 سبتمبر 2021 10:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟
النتـائـج تصويت

سالت ليك يحرم سياتل من صدارة الدوري الأمريكي

د ب أ
نشر في: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 10:10 ص | آخر تحديث: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 10:15 ص

أهدر فريق سياتل ساوندرز فرصة اقتناص صدارة المجموعة الغربية للدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين بعدما خسر أمام مضيفه ريال سالت ليك صفر/ 1 فجر الأحد.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز سان خوسيه إيرثكويكس على مضيفه اوستن اف سي 3 /2 ومينيسوتا يونايتد على لوس أنجليس جالاكسي 3 /صفر وهيوستن دينامو على دالاس 3 /2.

كما تغلب نيويورك سيتي على مضيفه سينسيناتي 2 /1 وتورونتو على ضيفه ناشفيل 2 /1 واتلانتا يونايتد على دي سي يونايتد 3 /2 وتعادل نيو انجلاند ريفولوشن مع كولومبوس كرو 1 /1.

وتوقف رصيد سياتل ساوندرز عند 45 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الغربية متأخرا بنقطة واحدة عن سبورتنج كانساس سيتي المتصدر.

ويدين ريال سالت ليك في فوزه على سياتل ، لدامير كريلاش الذي أحرز هدف الحسم في الدقيقة 48.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك