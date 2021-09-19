سالت ليك يحرم سياتل من صدارة الدوري الأمريكي

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أهدر فريق سياتل ساوندرز فرصة اقتناص صدارة المجموعة الغربية للدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين بعدما خسر أمام مضيفه ريال سالت ليك صفر/ 1 فجر الأحد.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز سان خوسيه إيرثكويكس على مضيفه اوستن اف سي 3 /2 ومينيسوتا يونايتد على لوس أنجليس جالاكسي 3 /صفر وهيوستن دينامو على دالاس 3 /2.

كما تغلب نيويورك سيتي على مضيفه سينسيناتي 2 /1 وتورونتو على ضيفه ناشفيل 2 /1 واتلانتا يونايتد على دي سي يونايتد 3 /2 وتعادل نيو انجلاند ريفولوشن مع كولومبوس كرو 1 /1.

وتوقف رصيد سياتل ساوندرز عند 45 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الغربية متأخرا بنقطة واحدة عن سبورتنج كانساس سيتي المتصدر.

ويدين ريال سالت ليك في فوزه على سياتل ، لدامير كريلاش الذي أحرز هدف الحسم في الدقيقة 48.