جيش الاحتلال: يتحدث عن تعميق اجتياحه بمدينة غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، تعميق اجتياحه بمدينة غزة التي بدأ فيها هجوما واسعا في 11 أغسطس الماضي بغرض احتلالها.

وأفاد الجيش في بيان بأنه في إطار عملية "عربات جدعون 2"، "بدأت إحدى فرقه توسيع نطاق عملياتها في مدينة غزة ومحيطها".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، تواصل فرقة أخرى عملياتها في مدينة غزة ومحيطها، وقد عمّقت نشاطها في المنطقة".

وادعى الجيش أن" قطعة جوية تابعة لسلاح الجو، اغتالت وسيم محمود يوسف أبو الخير الذي شغل منصب نائب رئيس الاستخبارات العسكرية في كتيبة البريج (وسط )التابعة لمنظمة حماس".

ومن جهة ثانية قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل عملياتها في مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

وفي 11 أغسطس بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما على مدينة غزة انطلاقًا من حي الزيتون (جنوب شرق)، في عملية أطلق عليها لاحقًا اسم "عربات جدعون 2"، وشملت نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصفا مدفعيا، وإطلاق نار عشوائيا، وتهجيرا قسريا.

والثلاثاء، قال جيش الاحتلال إنه شرع في "عملية برية واسعة" بأرجاء مدينة غزة، بمشاركة قوات نظامية واحتياطية من الفرق 98 و162 و36، ضمن عملية "عربات جدعون 2".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و174 شهيدا و166 ألفا و71 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 440 فلسطينيا بينهم 148 طفلا.