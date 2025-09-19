 القبض على قاطع طريق بحوزته سلاح ومخدرات بأسوان - بوابة الشروق
الجمعة 19 سبتمبر 2025
القبض على قاطع طريق بحوزته سلاح ومخدرات بأسوان

حمادة بعزق
نشر في: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 3:54 م | آخر تحديث: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 3:54 م

تمكن رجال مباحث مركز شرطة دراو اليوم الجمعة، من القبض على قاطع طريق وبحوزته أسلحة ومخدرات.

وكانت معلومات قد وردت إلى الرائد محمد أبو الشيخ، رئيس مباحث دراو، تفيد بتواجد عنصر إجرامي بأحد الأماكن في قرية زرزار، فتم على الفور إعداد قوة من رجال المباحث برئاسة النقيب محمد الزنط، معاون المباحث، الذين نجحوا في القبض على المتهم فهد.

وبالتفتيش عُثر بحوزته على بندقية خرطوش وأخرى آلي، و12 فرد حشيش، وكمية من نبات البانجو.

وتبين أن المتهم فهد مطلوب في حكم مؤبد، كما أنه من العناصر الإجرامية المتورطة في وقائع قطع الطرق على المارة بمنطقة العلاقي.

تم تحرير المحضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

