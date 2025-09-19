حقق فريق وادي دجلة الفوز مساء اليوم الجمعة، أمام طلائع الجيش بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل فرانك بولي الهدف الوحيد في المباراة بتسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 86.

وعاد طلائع الجيش بهذه النتيجة، لنزيف النقاط من جديد بعدما حقق الفوز على مودرن سبورت بنتيجة 1-0 في الجولة الماضية، أما غزلان دجلة فحققوا الفوز الرابع على التوالي.

وكان دجلة قد حقق الفوز على زد يوم 25 أغسطس الماضي بنتيجة 2-1، ثم انتصر على الزمالك بنتيجة 2-1، وبعدها فاز على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-1 وانتصر اليوم الجمعة على طلائع الجيش بنتيجة 1-0.

وبهذه النتيجة، يصل واد يدجلة للنقطة الـ13 في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما بقى طلائع الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط فقط.