السوداني يحذر من مقاطعة الإنتخابات البرلمانية المقبلة في العراق

حذر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء الخميس من أن مقاطعة الإنتخابات البرلمانية التي ستجرى في العراق في نوفمبر المقبل ليست الحل وستكون هدية للفاسدين وكل من له أجندة لا تخدم البلد.

وقال السوداني خلال تجمع لشيوخ العشائر والوجهاء والنخب الأكاديمية من اهالي منطقة الكرادة ببغداد أن " دول العالم تنظر للعراق اليوم بإحترام وتقدير لما حققه من إنجازات في العديد من المجالات"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وشدد على "ضرورة المشاركة بالإنتخابات القادمة، بوعي لضمان دقة الإختيار، والتي تعني قطع نصف الطريق نحو ما نبتغيه من أمن واستقرار وتنمية وتجاوز أخطاء المراحل الماضية، عبر تغليب المصلحة الوطنية".

وأضاف أن "حضور كبريات الشركات العالمية للعمل في العراق دلالة على تعافيه وهناك تحول إقتصادي كبير في العراق، وأن وصول حجم الإستثمارات فيه الى 100 مليار دولار، يعني أنه بلد آمن ومستقر وبيئة جاذبة للإستثمار".

وذكر رئيس الحكومة العراقية أن "العراق أصبح ورشة عمل كبيرة، وفي كل محافظة هناك عمل مستمر لتوفير الخدمات ووفقاً لرؤية وخطة مدروسة".