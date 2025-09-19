 العثور على حطام طائرة مسيّرة روسية على ساحل لاتفيا قرب فينتسبيلس - بوابة الشروق
الجمعة 19 سبتمبر 2025 9:16 ص القاهرة
العثور على حطام طائرة مسيّرة روسية على ساحل لاتفيا قرب فينتسبيلس

د ب أ
نشر في: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 8:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 8:42 ص

أعلنت السلطات اللاتفية، يوم الخميس، العثور على حطام طائرة مُسيّرة روسية على ساحل بحر البلطيق قرب مدينة فينتسبيلس الساحلية.

وقال وزير الدفاع، أندريس سبردس، إن الحطام يعود إلى الذيل الخلفي لطائرة مسيّرة من طراز "جيربيرا" ، مؤكدا أنها لم تكن مجهزة بمتفجرات، وذلك في منشور له على منصة "إكس". وأضاف أن السلطات تحقق في الملابسات الدقيقة للحادث.

وتتشابه طائرات "جيربيرا" في مظهرها مع الطائرات المسيّرة القتالية من طراز "شاهد" التي تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وغالبا ما يتم استخدامها لإغراق الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقالت رئيسة الوزراء، إفيكا سيلينا، إنها وجهت وزيري الدفاع والداخلية للتنسيق مع نظرائهما في بولندا لتحديد ما إذا كان الذيل المكتشف مرتبطا بالطائرات المُسيّرة التي عُثر عليها مؤخرا فوق بولندا.


