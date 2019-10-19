مزارعو الكروم بفرنسا يتأهبون لخسارة 335 مليون دولار بسبب الرسوم الأمريكية

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، يوم الجمعة، إن مزارعي الكروم ومنتجى النبيذ في فرنسا يتجهون للتعرض لخسارة كبيرة في الصادرات تصل إلى 300 مليون يورو (335 مليون دولار) العام المقبل بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية في خضم نزاع بشأن تصنيع الطائرات.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم ، قال لو مير قبيل اجتماع مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في واشنطن اليوم إن كل منطقة فرنسية منتجة للكروم والنبيذ نبيذ فرنسية ستعاني، إذ أن زجاجات النبيذ التي تتراوح أسعارها بين 15 إلى 35 دولارا ستتعرض لرسوم جمركية.

وأضاف لو مير أن منتجي نبيذ بوجوليه نوفو قلقون من أنهم ربما لم يعد في مقدورهم التصدير إلى الولايات المتحدة.

وذكر لو مير للصحفيين على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن "إنها صدمة لمزارعي ومنتجى الكروم والنبيذ، ومن الواضح أنني سأقاتل اليوم في واشنطن لإيجاد حل سريع قدر الإمكان"، معتبرا أن ذلك "غير عادل وغير مفهوم من أصدقائنا الأمريكيين."

وقالت بلومبرج إنه حتى المطاعم التي بها زجاجة نبيذ فينيجار بسعر 850 دولارا ستشعر بالحروب التجارية، إذ من المرجح أن تتحمل فرنسا أعباء رسوم تجارية أمريكية بدأ تطبيقها اليوم الجمعة على سلع ومنتجات للاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 5ر7 مليار دولار، وتتراوح من الطائرات إلى المشروبات الروحية.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية انتقامية قال لو مير إنها قد تكون حتى أكثر أهمية من الإجراءات الأمريكية.

ومع ذلك، قال الوزير الفرنسي إنه من الممكن إيجاد حل عبر المفاوضات مع الولايات المتحدة دون الحاجة إلى الدخول في محادثات تجارية معقدة.

كما قال إنه سيسعى أيضا إلى تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على النبيذ الفرنسي بوجه خاص.