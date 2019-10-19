زعيم حزب العمال البريطاني المعارض يدعو رئيس الوزراء لضرورة الانصياع لحكم القانون

دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمى كوربن اليوم السبت، رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى ضرورة الانصياع لحكم القانون، وإجراء استفتاء جديد يكون فيه للشعب البريطاني الرأي النهائي والأخير بالنسبة للخروج من الاتحاد الأوربي.

ونقلت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوربية عن كوربن قوله "إن خطة جونسون بشأن الانسحاب في الحادي والثلاثين تنطوي على أخطار بالنسبة لحقوق العمال والأمن الغذائي والبيئة، كما أنها تهدد أيضا بسيطرة الشركات الأمريكية على مؤسسات الرعاية الصحية البريطانية".

وعلى صعيد متصل، رحبت الوزير الأول في إسكتلندا نيكولا ستورجيون بموافقة البرلمان البريطاني على تمديد الخروج من الاتحاد الأوربس إلى ما بعد الموعد الذي حدده جونسون في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري، مؤكدة أن جونسون خرج مهزوما بعد النكسة التي مني بها اليوم في البرلمان البريطاني .