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أكد روي ألميدا، مساعد البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أنه لا يعرف حقيقة المفاوضات مع مواطنه لتدريب النادي الأهلي.

وكشفت تقارير صحفية عن وجود مفاوضات من قبل مسؤولي الأهلي مع فيريرا من أجل تدريب الفريق الأحمر في الموسم المقبل تمهيدا لرحيل الجنوب افريقي بيتسو موسيماني.

وقال مساعد فيريرا في تصريحات تلفزيونية لقناة"الحياة": «في الحقيقة لا اعلم اذا ما كان هناك مفاوضات بين الأهلي وفيريرا خلال الفترة الحالية».

وأضاف: «لكن في كل الأحوال إذا كانت المفاوضات حقيقية سيكون من حظ الأهلي لانه مدرب كبير ويمتلك قدرات فنية رائعة».

وعن متابعة نهائي دوري أبطال إفريقيا.. قال مساعد فيريرا: «تابعت مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك وحزنت أن الزمالك خسر اللقب لاني كنت اشجعه».

وأتم: «بالتاكيد أتمنى العودة إلى مصر لاني قضيت فيها وقتا رائعا خلال تدريب نادي الزمالك».