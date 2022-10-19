مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة يواصل فعالياته بجلسات نقاشية وعلمية

واصل مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، فعالياته لليوم الثاني، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من ١٧ - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢، ويتزامن معه المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني والبرنامج التدريبي الإفريقي الأول في مجال الإسكان التعاوني.

وعقدت الجلسة النقاشية الأولى تحت عنوان "استعراض دور التعاونيات في مجابهة التغيرات المناخية"، والتي تضمنت عدة موضوعات هي: "نحو نموذج عالمي لحلول مناخية مستدامة، التعاونيات وتغير المناخ: حالة مبادرة كوزا ميتي من قبل الاتحاد الكيني للادخار والائتمان، محطات الطاقة الشمسية في المباني من النظرية إلى التطبيق في مصر".

وتطرقت الجلسة النقاشية الثانية إلى دور المشروعات التعاونية الناجحة في تحقيق التنمية المجتمعية (الخبرات الدولية )، والتي اشتملت على عدة نقاط هي: "تعاونيات مينسنايل: ١٠ سنوات من النجاح وسوق الإسكان في كوريا، والإسكان ذو الربح المحدود في النمسا - هل هو أفضل ممارسة لبلدان أخرى؟ والتعاونيات الصحية في التنمية المستدامة، والجمعيات التعاونية السمكية في مصر: أهميتها ومقترحات تطويرها (وبعض النماذج الدولية)".

كما عٌقد على هامش الفعاليات عدد من الجلسات العلمية المتوازية، هي: "التعاون بين التعاونيات، والإسكان التعاوني والتنمية المجتمعية، والتعاونيات: نموذج متكامل للتنمية الاقتصادية والمجتمعية، وأطر السياسات القانونية والتنظيمية، والتعاونيات المستدامة، والإسكان التعاوني: نظريات وممارسات".

يشار إلى أن اليوم الأول للمؤتمر تضمن عدة جلسات نقاشية، شملت: "دور الحكومات في دعم الأنشطة التعاونية لتحقيق أهداف أجندة ٢٠٦٣ لأفريقيا، ودور التعاونيات في تعظيم أهداف اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية".