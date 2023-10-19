 الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع مصر على تأمين الاسقرار في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع مصر على تأمين الاسقرار في الشرق الأوسط


نشر في: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 8:13 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 8:13 ص

قال الرئيس الصيني شي جينبينج إن بلاده مستعدة للعمل مع مصر على تأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الصيني رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس في بكين حيث يشارك الأخير في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف شي أن "الصين ومصر تربطهما علاقة صداقة قوية ونفس التطلعات وتثقان ببعضهما البعض".

وأوضح: "مستعدون للعمل مع مصر بشكل مشترك من أجل حماية العدالة والإنصاف الدوليين وتأمين المصالح المشتركة للدول النامية من أجل ضخ المزيد من اليقين والاستقرار في المنطقة والعالم"، حسبما ذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء.


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