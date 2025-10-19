نائب محافظ بني سويف يشهد الجلسة الختامية وعرض التوصيات الأولية لمؤتمر النباتات الطبية والعطرية

شهد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، الجلسة الختامية من الجلسات الحوارية والندوات التثقيفية، التي تم تنظيمها ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان النباتات الطبية والعطرية، وتضمنت استعراض عدد من التوصيات الأولية المنبثقة عن مناقشات الخبراء والمشاركين، تمهيداً لصياغة التوصيات النهائية للمهرجان.

وفي كلمته، قال نائب المحافظ إن ما تحقق خلال يومي المهرجان يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة بني سويف كعاصمة للنباتات الطبية والعطرية وصناعة الزيوت العطرية.

واستعرض نائب المحافظ ، مجموعة من التوصيات الأولية، تمهيدا لصياغة التوصيات النهائية للمهرجان التي خرجت بها النقاشات، وتمثل مخرجات عمل أولي يتم تطويرها واعتمادها في المرحلة المقبلة، حيث ركزت معظم التوصيات على سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروعات ذات الصلة بالنباتات الطبية والعطرية، والانتقال منها إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من المزايا النسبية التي تمتلكها المحافظة في هذا المجال.

كما تضمنت التوصيات عقد وتنظيم مهرجان سنوي للنباتات الطبية والعطرية على المستوى المحلي داخل محافظة بني سويف، يكون بمثابة منصة دائمة للتواصل بين المزارعين والمستثمرين والباحثين والجهات التنفيذية، إلى جانب تطبيق متطلبات ومعايير سلامة الغذاء في مراحل الزراعة والإنتاج والتصنيع بما يتوافق مع اشتراطات الأسواق العالمية.

وأكدت التوصيات أهمية التوسع في دعم وإنشاء تكتلات للمزارعين العاملين في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق التكامل والتنسيق في سلاسل الإنتاج والتوريد، مع محاولة العمل على تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية لضمان تسويق الإنتاج المحلي وتشجيع التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية ذات القيمة الاقتصادية العالية.

تجدر الإشارة إلى أن اليوم الثاني من المهرجان تضمن عقد 4 جلسات حوارية، تناولت الجلسة الأولى موضوع "متطلبات سلامة الغذاء في النباتات الطبية والعطرية ومشتقاتها وفق القوانين والتشريعات الدولية والمحلية"، فيما تناولت الجلسة الثانية موضوع "الإمكانيات والفرص الاستثمارية لتطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية وصناعة الزيوت العطرية والعاملين به"، في حين عقدت الجلسة الثالثة تحت عنوان "تطوير صناعة التقطير واستخلاص مشتقات الزيوت العطرية وأهمية تطبيق فكر القيمة المضافة للتصدير"، بينما ناقشت الجلسة الرابعة موضوع "التجارة العالمية للنباتات الطبية والعطرية - من المزرعة إلى السوق العالمية".

وبالتوازي عقدت جلسات تحت عنوان "اسأل الخبير"، والتي استضافها الممشى السياحي، وتضمنت 4 جلسات: الأولى بعنوان "آثار التغييرات المناخية.. الفرص والتهديدات"، بينما ناقشت الجلسة الثانية "الحلول العملية لتفتيت الرقعة الزراعية وتوحيد الحيازات"، في حين تناولت الجلسة الثالثة موضوع "القيمة المضافة واستخلاص الزيوت"، واختتمت بالجلسة الرابعة بعنوان "التسويق للنباتات الطبية والعطرية والزيوت".