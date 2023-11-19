القبض على إيطالي مطلوب بتهمة قتل شريكته على طريق سريع في ألمانيا

ألقي القبض على رجل إيطالي، مطلوب في إيطاليا بتهمة قتل شريكته السابقة، وذلك على طريق سريع بألمانيا في وقت متأخر من مساء أمس السبت، حسبما ذكرت الشرطة في مدينة هاله شرقي ألمانيا اليوم الأحد.

وأوقفت الشرطة الألمانية المشتبه به (22 عاما) على الطريق السريع (إيه 9) بالقرب من لايبتسيج واحتجزته بموجب مذكرة اعتقال أوروبية. ولم تنشر السلطات الألمانية أي معلومات عن الاعتقال.

وكانت سيارته قد شوهدت من قبل في النمسا.

واختفت المرأة القتيلة، وهي طالبة (22 عاما) من فيجونوفو بالقرب من فينيسيا، قبل أكثر من أسبوع بعد اجتماع مع شريكها السابق.

وعثر على جثتها يوم السبت في واد بالقرب من بحيرة بارسيس في المنطقة الشمالية الشرقية من فريولي فينيتسيا جوليا بعد عملية بحث.

وكانت السلطات قد فتحت رسميا تحقيقا مع صديقها السابق قبل بضعة أيام.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، كان الرجل وشريكته السابقة القتيلة معا لمدة 18 شهرا قبل أن تنهي المرأة العلاقة خلال الصيف. وظلوا على اتصال وشوهدوا معا في مركز تسوق في نهاية الأسبوع الماضي، وبعد ذلك اختفت.

وأثارت القضية غضبا في إيطاليا وأطلقت العنان لنقاش عام حول ارتفاع جرائم قتل الإناث.

ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، قتلت أكثر من 80 امرأة هذا العام بسبب جنسهن. وكان القتلة في الغالب شركاء أو من الشركاء السابقين.