وفاة 10 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة جنوبي الهند

أسفرت الأمطار الغزيرة غير المسبوقة التي ضربت ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، عن وفاة 10 أشخاص وأصابت المنطقة بالشلل، وتركت أفرادا وأسرا عالقين لأيام، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" اليوم الثلاثاء.

وأخذت وزارة الدفاع والقوات الوطنية والمحلية للاستجابة للكوارث زمام المبادرة في الاضطلاع بعمليات الإنقاذ والإغاثة، خلال توقف قصير لهطول الأمطار المتلاحق اليوم.

وقال شيف داس مينا السكرتير العام لولاية تاميل نادو اليوم، إن توقعات إدارة الأرصاد الجوية الهندية لهطول أمطار غزيرة كانت "خاطئة" حيث هطلت أمطار غزيرة لأقصى حد في الأحياء المتضررة خلال فترة قصيرة استمرت يومين، مشيرا إلى أن الولاية لم يتم تحذيرها مسبقا بالقدر الكافي.

وصرح للصحفيين في الأمانة العامة بأن "10 أشخاص لقوا حتفهم في منطقتي تيرونيلفيلي وتوتيكورين بسبب هطول الأمطار. ولقي بعضهم حتفه بسبب انهيار حوائط، وبعضهم صعقا بالكهرباء".