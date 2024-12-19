أردوغان يجدد دعوته بحظر بيع السلاح لإسرائيل وقطع العلاقات التجارية معها

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أهمية اتخاذ خطوات لفرض حظر بيع السلاح إلى إسرائيل، وقطع العلاقات التجارية معها على الصعيد الدولي.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان، ضمن فعاليات القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، مساء الخميس، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إن «52 دولة - بما فيها عضوان بمجلس الأمن - ومؤسستين دوليتين، تدعم مقترح أنقرة بفرض حظر لبيع السلاح إلى إسرائيل».

ودعا الدول الثماني النامية إلى الانضمام للقضية المرفوعة من جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية، وبذل قصارى الجهود لوقف إطلاق نار دائم في غزة.

وشدد على أهمية المفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر لوقف إطلاق النار في القطاع، مشددًا على أهمية «جني ثمارها في أقرب وقت ممكن».

وفي سياق متصل، أشار إلى أن «وقف إطلاق النار في لبنان وسقوط نظام الأسد في سوريا يفتح مرحلة جديدة»، داعيًا إلى الوقوف إلى جانب اللبنانيين لتجاوز محنتهم.

وأضاف: «علينا ألا نسمح باستمرار حالة التشتت السياسي في لبنان كما هو الحال في فلسطين، وأن نفتح الطريق أمام فلسطين ولبنان وسوريا لتحقيق المصالحة داخليًا».

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتعقد القمة تحت شعار: «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد».

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي، وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.