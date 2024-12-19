العراق يبدأ إعادة الجنود السوريين لبلدهم

أعلنت خلية الإعلام الأمني، أن الجهات المختصة ستباشر، اليوم الخميس، بإعادة الجنود السوريين إلى بلادهم.

وقال الناطق باسم الخلية العميد مقداد ميري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع» إن «الجهات المختصة العراقية ستباشر اليوم، بإعادة الجنود السوريين إلى بلادهم».

وأضاف أن «العملية تمت بعد التنسيق مع الجهات السورية المعنية في هذا المجال».

وفي وقت سابق، أكدت مصادر مطلعة في محافظة دير الزور، أن التجهيزات والاستعدادات أصبحت كاملة في الجهة السورية من معبر (البوكمال - القائم) الحدودي بين سوريا والعراق، اليوم الخميس، لإتمام عملية إدخال وإرجاع المئات من الضباط والجنود من الجيش السوري والشرطة، الذين فروا إلى العراق أبان رحيل حكومة بشار الأسد.

وذكرت المصادر لوكالة «سبوتنيك»، أن القيادة العسكرية في الحكومة السورية الجديدة بالتنسيق مع الجهات الرسمية العراقية تعمل على إعادة 2940 عسكري منهم 2400 هربوا من محافظة دير الزور إلى العراق يوم رحيل حكومة الأسد، عبر معبر البوكمال مع أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة.

وأوضحت المصادر أن العسكريين السوريين هم من مرتبات الفرقة 17 والفرقة الرابعة في الجيش السوري، إضافة لعدد كبير من ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي الذين فروا إلى العراق بعد سيطرة قوات سورية الديمقراطية على محافظة دير الزور، قبل أن تعود «هيئة تحرير الشام» للسيطرة على المحافظة.