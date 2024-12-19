 سيراميكا يتقدم والزمالك يتعادل في شوط أول مثير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سيراميكا يتقدم والزمالك يتعادل في شوط أول مثير

أمير نبيل
نشر في: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 8:49 م | آخر تحديث: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 8:49 م

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبادر سيراميكا بالتقدم في الدقيقة 13 عن طريق إسلام عيسى الذي تسلم تمريرة طولية رائعة من محمد عادل خلف المدافعين لينفرد بمرمى محمد عواد ويسجل في الشباك.

ورد الزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالنيران الصديقة حيث سجل عادل، صانع هدف سيراميكا، هدفا في شباك فريقه بطريق الخطأ، حيث تابع عرضية قوية من ميشالاك، إلى شباك محمد بسام.

وكان التسلل قد حرم سيراميكا من تسجيل هدفين الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق محمود زلاكة الذي انفرد بالمرمى لكن راية التسلل كانت حاضرة وأكد مساعدوا الحكم في تقنية الفار على صحة القرار.

أما الكرة الثانية فكانت من حسين السيد، واحتسب الحكم تسلل وتأكد من قراره عبر تقنية الفار.


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