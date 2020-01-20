الحكومة السودانية ترحب بمبادرة المائدة المستديرة في معالجة الوضع الإنساني

رحبت الحكومة السودانية بمبادرة المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي استضافتها المملكة المتحدة والسويد ومكتب تنسيق شؤون العون الإنساني التي انعقدت في 17 يناير الجاري في لندن.

وأعربت الحكومة، حسبما أفادت وكالة الانباء السودانية (سونا) اليوم الاثنين، عن تقديرها لالتزام شركائها بمواصلة دعمهم للشعب السوداني، وتوسيع نطاقه ودعم جهود الحكومة لمعالجة الوضع الإنساني.

من جهته، أكد محمد الشابك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السودان التزام الحكومة بتسهيل تقديم الاستجابة الإنسانية والتنسيق والتعاون بشكل خاص لتقديم المساعدات بفعالية إلى الفئات الأكثر ضعفًا.

وحث الشابك المانحين على تقديم مساهماتهم في وقت مبكر من عام 2020 من أجل أن يتحسن الوضع الإنساني، مطالبا الجهات الفاعلة في المجال الإنساني إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر حاجة للمساعدات، بما في ذلك المناطق التي يتم الوصول إليها حديثًا، والتعاون بفعالية في مجال التنمية والسلام للاستعداد على المدى الطويل لتعزيز جودة و فعالية الدعم.