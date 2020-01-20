محكمة ألمانية: السجن 7 أعوام على سريلانكي بتهمة الاشتراك في اغتيال وزير خارجية بلاده

أصدرت محكمة ألمانية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن 7 أعوام ضد مواطن سريلانكي بتهمة الاشتراك في قتل وزير خارجية بلاده عام 2005.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن المحكمة، التي عقدت في مدينة شتوتجارت ، وجهت إلى المتهم نافانيثان تهمة تقديم معلومات إلى عناصر من التأميل الانفصاليين حول مكان تواجد وزير الخارجية لاكشامان كاثيركامار ساعدتهم على اغتياله قبل 15 عاما.

وأشارت المحكمة الألمانية إلى أن المتهم، الذي طلب اللجوء إلى ألمانيا عام 2012، كان مسئولا بوحدة المخابرات التابعة للتأميل الانفصاليين الذين تورطوا في حرب أهلية دامية في سريلانكا دامت عدة عقود قبل أن تتمكن القوات الحكومية من إنزال الهزيمة بهم عام 2009.