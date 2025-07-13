أكدت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنها تتابع الحالة الصحية للشقيقتين الناجيتين من واقعة وفاة أربعة أطفال أشقاء بمركز ديرمواس، مشيرة إلى أنه تم نقلهما من مستشفى ديرمواس التخصصي إلى مستشفى الصدر بالمنيا، حيث تم وضعهما تحت الرعاية ومراقبة الحالة بشكل دقيق.

وأضافت مكرم، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن فريقًا من الطب الوقائي تحرك فور تلقي البلاغ، وبدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحة أن السبب النهائي للوفاة لم يتحدد بعد، وأن العينات التي جرى سحبها من الحالات أُرسلت للتحليل، ومن المنتظر صدور نتائجها غدًا.

وأوضحت أن فريق الوقائي توجه أيضًا إلى منزل الأسرة لفحص الوضع البيئي وسحب العينات الضرورية، مشددة على أن التعامل مع الواقعة يتم وفقًا للبروتوكولات المعتمدة.

ونفت وكيل وزارة الصحة وجود شبهة إصابة بالتهاب سحائي، موضحة أن المعطيات السريرية المتوفرة لا تدعم هذا الاحتمال، مشيرة إلى أن المرض غير منتشر حاليًا في مصر، وأن الأطفال يحصلون على تطعيماتهم بانتظام ضمن الحملات القومية، ما يقلل من فرص ظهور مثل هذه الحالات.