محافظ مطروح يبحث إقامة محطة غاز رئيسية بالكيلو 10 لتلبية الطلب المتزايد في الصيف

استعرض اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود التعاون للإسراع في إقامة محطات تمويل السيارات بالغاز الطبيعي داخل المحافظة، في ظل الطلب المتزايد على هذه الخدمة، خاصة مع الإقبال الكبير الذي تشهده مطروح خلال موسم الصيف، وما توفره تلك المشروعات من فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الأحد، مع المهندس خالد رسلان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كارجاس، والوفد المرافق له من أعضاء مجلس الإدارة ومهندسي الشركة، وذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والمستشار محمد صباح المستشار القانوني والاستثماري للمحافظة، ورئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس خالد عمران مدير الشؤون الاقتصادية بالمحافظة.

وتناول اللقاء مقترح إقامة المحطة الرئيسية لتمويل السيارات بالغاز بموقع الموقف العام الجديد بالكيلو 10، بالإضافة إلى موقع المخزن الرئيسي بمنطقة حي الشروق.

كما ناقش الاجتماع إمكانية الإسراع في إلحاق خدمة تمويل السيارات بالغاز بعدد من محطات الوقود داخل مدينة مرسى مطروح، خاصة بجوار البنك الأهلي وشارع الجلاء ومدخل المدينة على الطريق الدولي الساحلي، لحين الانتهاء من إنشاء المحطة الرئيسية، مع التأكيد على إعادة الشئ لأصله بعد تنفيذ أعمال الحفر والتوصيل.