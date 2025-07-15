عامل يطعن سائق توك توك بسبب أولوية المرور في سوهاج

أصيب سائق "توك توك" بجرح خطير بعد أن طعنه عامل بسلاح أبيض، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب أولوية المرور بدائرة قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى طهطا العام، ثم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج.

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد إبراهيم جاد، مأمور قسم شرطة طهطا، يُفيد بوصول المدعو "كرم م. م. ب"، 41 عامًا، سائق "توك توك"، إلى مستشفى طهطا العام، مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، ويقيم بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل الرائد أحمد البريري، رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، والنقيب عبدالرحيم السمان، وقوة من وحدة المباحث إلى محل الواقعة.

وتبين من التحريات أن المتهم هو "محمد ي. ا. ا"، 23 عامًا، عامل، ومقيم بذات الدائرة، حيث تعدى على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض (مطواة)، بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق.

تم ضبط المتهم، وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة لذات السبب.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.