حملات الداخلية تضبط 108 قطع سلاح ناري خلال يوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 108 قطع سلاح ناري بحوزة 96 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

شملت المضبوطات: "33 بندقية آلية، بندقية رصاص، 19 بندقية خرطوش، طبنجة، 54 فرد محلي، 293 طلقة مختلفة الأعيرة، 239 قطعة سلاح أبيض، 30 خزينة متنوعة".

وتمكنت الحملات من ضبط 221 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 241 كيلو مخدرات، 822 قرصا مخدرا.

وضبطت الداخلية 22 متهما هاربا، 17 متهمًا بالبلطجة، 330 دراجة نارية مخالفة، و26 ألف مخالفة مرورية متنوعة.

ونجحت الحملات في تنفيذ 62 ألفا و163 حكما قضائيا متنوعا، وفحص 61 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 منهم.



جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



