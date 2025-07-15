تباينت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تراجعها بما يتراوح بين قرشين و3 قروش فى نهاية تعاملات أمس.

وتراجع سعر العملة فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر قرشين ليسجل نحو 49.39 جنيه للشراء، و49.49 جنيه للبيع، مقابل 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع.

وانخفض بنحو قرش واحد فى بنك الإسكندرية، ليسجل 49.40 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع، مقابل 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر العملة الخضراء فى مصرف أبوظبى الإسلامى بنحو قرش واحد لتسجل نحو 49.54 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.

وهبط بنك كريدى أجريكول بنحو 3 قروش ليسجل نحو 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، مقابل 49.40 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر العملة الأمريكية فى كل من البنك التجارى الدولى، ليسجل 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى بنك البركة، ليسجل نحو 49.40 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع.

وثبت سعر العملة فى بنك قناة السويس ليسجل 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.

وفى نهاية نوفمبر الماضى، قال مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات فى حدود 5% خلال الفترة المقبلة بين صعود وهبوط، مشددًا على التزام الحكومة بسياسة سعر الصرف المرن.

وتمثل الـ5% من سعر الصرف البالغ 49.70 جنيه وقت حديث مدبولى حوالى 2.5 جنيه، ما يعنى احتمالية وصول الدولار إلى 52.10 جنيه.

وسمح البنك المركزى فى مارس 2024، بتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقًا لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس فى اجتماع استثنائى، لتتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بعد تطبيق سياسة سعر الصرف المرن من 31 جنيهًا تقريبًا للدولار إلى 50 جنيهًا، ثم عاود الارتفاع تدريجيًا ليدور حول مستويات 49 و50 جنيهًا منذ بداية العام الحالى.