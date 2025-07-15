وزير البترول: إنتاج الخامات التعدينية ارتفع 39% إلى 26 مليون طن خلال 2024

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن إنتاج الخامات التعدينية العام الماضي قفز بنسبة 39% إلى 26 مليون طن.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى مصر للتعدين اليوم الثلاثاء بالقاهرة.

وأوضح الوزير أن إنتاج الأوقية من الذهب والفضة بلغ 640 ألف طن خلال 2024، وقفزت مبيعات الذهب والفضة بنحو 57% لتصل إلى 1.5 مليار دولار.

وتابع بدوي: "قفزت صادرات الخامات التعدينية 131% بزيادة 446 مليون دولار فى 2024".

وأكد وزير البترول ان أولوياتنا هذا العام تحديث قواعد البيانات الجيولوجية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد عبر الأقمار الصناعية لاستكشاف المعادن