الجيش السوري يدخل بلدة صرين بمدينة عين العرب

دخل الجيش السوري بلدة صرين التابعة لمدينة عين العرب شمالي البلاد، الثلاثاء، بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر "قسد".

وأفاد مراسل الأناضول المتواجد في المنطقة، أن الجيش تمكن من دخول البلدة بعد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بمواجهة تنظيم "قسد".

وأضاف أن التحركات العسكرية في محيط جسر قره قوزاق الذي يؤمّن العبور عبر نهر الفرات من جهة منبج، ما زالت مستمرة.

وأفاد المراسل بأن الاشتباكات العنيفة في صرين ما زالت مستمرة، وأن قوات الجيش السوري تحاول فرض السيطرة الكاملة على البلدة.

ومساء الأحد، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع تنظيم "قسد" لإدماج عناصره بالحكومة.

ومن أبرز بنود الاتفاق دمج الإدارة المسئولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم "داعش" بالإضافة للقوات المسئولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسئولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر وتنصله من تطبيق بنودها.

ورغم دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 18 يناير الجاري، اشتبكت عناصر من "قسد" الاثنين، مع الجيش السوري في مناطق متفرقة من محافظتي الرقة والحسكة.

وتقول الحكومة إن "قسد" تنصل من تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.