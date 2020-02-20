 السيطرة على حريق نشب في شقة غرب الإسكندرية - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق نشب في شقة غرب الإسكندرية

عصام عامر
نشر فى : الخميس 20 فبراير 2020 - 10:22 م | آخر تحديث : الخميس 20 فبراير 2020 - 10:22 م

سيطرت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الخميس، على حريق نشب في شقة بالدور الـ11 بعقار كائن في منطقة الهانوفيل، غرب الإسكندرية، دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد نشوب حريق في برج طيبة، بشارع نقطه الهانوفيل، وتم السيطره عليه، قبل إمتداده للشقق المجاورة.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية، وفنيو شركة الغاز الطبيعي، وحي العجمي، إلى مكان الحريق، حيث أظهر الفحص الأولي أنه نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي.

ووفقا لمصدر أمني، تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

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