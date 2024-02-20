خارجية فلسطين: الفشل في تأمين وصول المساعدات لقطاع غزة سقوط أخلاقي وغير مبرر

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن «الفشل الدولي في حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، خاصة فئة الأطفال منهم، سقوط أخلاقي أمام اختبار الإنسانية».

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، أن «التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي تُجمع على أن جميع الأطفال في قطاع غزة يتعرضون بشكل أو بآخر لأبشع أشكال الإبادة، سواء من حيث ندرة وشح إن لم يكن غياب الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء باعتبارها احتياجات وحقوق أساسية يُحرمون منها على مدار الساعة ولليوم 137 على التوالي».

وأشارت إلى أن «الأمر يعني انتشار المجاعة في صفوفهم، خاصة في شمال قطاع غزة، وكذلك سوء التغذية وانتشار الأمراض والأوبئة المعدية؛ نتيجة الحرب والتلوث البيئي الذي يسيطر على حياة المواطنين في القطاع، الأمر الذي يفسر التزايد الحاصل في نسبة الوفيات بين الأطفال الذين لم يستشهدوا بشكل مباشر جراء قصف الاحتلال».

وأكملت: «إذاً يشاهد العالم كارثة ومأساة إنسانية حقيقية يعيشها أطفالنا في قطاع غزة؛ تتسع دوائرها وتتعمق وتنتشر يوماً بعد يوم في صفوفهم، دون أن تجد صرخاتهم ومعاناتهم أية آذان صاغية سوى بعض التصريحات والمواقف التي تشخص حالتهم في أحسن أحوالها، دون أن يتحلى المجتمع الدولي بالمسئولية والجرأة على اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإنقاذ كامل الطفولة الفلسطينية في قطاع غزة التي تتهدها الإبادة على مدار الساعة».

واستطردت: «كما يشاهد العام عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين وهم يتدافعون باستماتة للوصول إلى أية قافلة مساعدات تصل إلى شمال قطاع غزة أو أية منطقة أخرى في القطاع، في تعبير مكثف يعكس حجم المجاعة والحاجة الإنسانية لتلك المساعدات على شحها وندرتها، علماً بأن قوات الاحتلال تقوم بقصف تلك الشاحنات باستمرار».

وتساءلت: «ماذا يحتاج المجتمع الدولي إن بقي لديه ضمير أو أخلاق مشهد أوضح من المشاهد وآلاف المواطنين يتدافعون ويهرعون طلباً للمساعدات؟ صحيح أن المجتمع الدولي فشل حتى الآن في وقف حرب الإبادة على شعبنا، فشل في حماية المدنيين والأدهى والأمر من ذلك أنه لا يوجد أي تبرير أخلاقي في فشله في تأمين المساعدات للجياع في قطاع غزة»