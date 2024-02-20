الرياض: إلزام السعوديات بارتداء الزي الرسمي في مقرات العمل الرسمية

شددت السلطات السعودية في تعميم لها على ضرورة التزام المرأة السعودية بالزي النسائي الرسمي أثناء الحضور لمقرات العمل والخروج منها وكذلك حضور المناسبات الرسمية.



يذكر أنه لا يوجد لباس محدد وشائع للمرأة السعودية، ولكن خارج المنزل يلتزمن بارتداء العباءة السوداء، وهو اللون الشائع، بينما يرتدي البعض الآخر منهن العباءات الملونة، بالإضافة إلى غطاء الرأس "الطرحة"، وتلتزم البعض منهن بارتداء غطاء الوجه "النقاب".



وأكد التعميم ، الذي يسري على الرجال أيضا ونشرته الصحف السعودية اليوم الثلاثاء، على ضرورة الالتزام بارتداء المشلح "البشت" خلال الدخول إلى مقرات العمل والخروج منها وخلال حضور المناسبات الرسمية لكل من "الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة ومساعدو الوزير ووكلاء الوزارات ومن يشغل المرتبة الـ15 أو ما يعادلها ورؤساء الأجهزة المستقلة ونوابهم، وأمراء المناطق ونوابهم، ومحافظو المحافظات ورؤساء ورؤساء المراكز والوكلاء".



وتضمن التعميم "التأكيد على أعضاء مجلس الشورى بالالتزام بارتداء المشلح أثناء الدخول والخروج وأثناء جلسات المجلس والتأكيد كذلك على القضاة بارتداء البشت أثناء دخول المحاكم والخروج منها وأثناء جلسات المحاكمة، وكذلك المدعين من النيابة العامة ومنسوبي وحدة الادعاء في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والمحامين، أثناء دخول المحاكم والخروج منها والترافع".



وأكد التعميم "على النساء من الفئات المشار إليها أعلاه بالالتزام بالزي النسائي الرسمي".



وتتولى وزارة الإعلام وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد المتابعة والرفع عن أي تقصير واتخاذ ما يلزم.