أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل وسط مدينتي رام الله والبيرة منذ قرابة 3 ساعات إلى 19 إصابة بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط والاختناق.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 7 مواطنين بالرصاص الحي، و4 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و3 إصابات بشظايا الرصاص الحي، فيما أصيب 5 آخرون بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 7 مواطنين بالرصاص الحي، و4 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و3 إصابات بشظايا الرصاص الحي، فيما أصيب 5 آخرون بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال اعتقل ثلاثة فلسطينيين على الأقل بعد مداهمته محلا للصرافة عند المنطقة المحاصرة وسط رام الله والبيرة، حيث استولى على جميع محتوياته، فيما تعرضت مركبة صحفيين للرصاص المطاطي.

وقد اعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من المباني، وقمعوا المشاركين في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال في مركز بلدنا بمدينة البيرة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم منطقة دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت وسط مدينة رام الله وداهمت محلا للصرافة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت اتجاه المواطنين.

كما أطلق جيش الاحتلال الرصاص المطاطي صوب مركبة للصحفيين، ما أدى إلى أضرار في المركبة، فيما قمع جنود الاحتلال المشاركين في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال في مركز بلدنا بمدينة البيرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي بدأ صباح اليوم الثلاثاء، عمليةً "حاسمةً وغير اعتياديةً" في وسط رام الله ولم يُفصِح حتى الآن عن نوع العملية وهدفها.