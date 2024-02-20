 كوريا الجنوبية توسع قيود التصدير إلى روسيا وبيلاروس اعتبارا من السبت المقبل - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية توسع قيود التصدير إلى روسيا وبيلاروس اعتبارا من السبت المقبل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 10:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 10:32 ص

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بدء تطبيق ضوابط أكثر صرامة على الصادرات إلى روسيا وبيلاروس، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، من خلال إضافة نحو 700 صنف، مثل البطاريات والمركبات الكبيرة، إلى قائمة قيود التصدير ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت الوزارة، إنه بموجب مراجعة اللوائح الحكومية بشأن تداول السلع الاستراتيجية، أضافت كوريا الجنوبية 682 صنفا ذات استخدام عسكري، فعلي أو محتمل، إلى قائمة السلع التي يتعين حظر تصديرها إلى روسيا وبيلاروس، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وسترفع الإجراءات الجديدة العدد الإجمالي للسلع المدرجة في القائمة إلى 1159 صنفا، والتي ستشمل معدات البناء الثقيلة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن ومكونات الطائرات والآلات.

وستدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ السبت المقبل.

وتشمل القائمة الجديدة أيضا السيارات المستعملة المزودة بمحركات سعة 2000 سي سي أو أكبر، والتي تمثل جزءا كبيرا من صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى روسيا.

ولن يتم السماح بتصدير هذه السلع إلى البلدين من حيث المبدأ، رغم أن الحكومة الكورية ستجري مراجعة لكل حالة على حدة في الحالات الاستثنائية. ولم يتم تصنيفها على أنها سلع استراتيجية بموجب نظام مراقبة الصادرات في كوريا الجنوبية.

وقال مسئول بالوزارة إنها سياسة منسقة مع المجتمع الدولي، مضيفا أن الحكومة ستعزز حملتها ضد التجارة غير المشروعة.


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