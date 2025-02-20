حزب الجبهة الوطنية يعزز صفوفه بقيادات شبابية

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن ضم مجموعة متميزة من القيادات الشبابية إلى صفوف الحزب وذلك في إطار الاهتمام بالشباب وقضاياهم ودورهم الفاعل في رسم ملامح المستقبل، كما يأتي ذلك في ضوء التزام حزب الجبهة الوطنية العميق بتمكين الشباب وإشراكهم في صناعة القرار بالمرحلة المقبلة

وأوضح عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، في بيان له اليوم، أن تلك الخطوة تعكس إيمان الحزب بحتمية دمج الشباب في الحياة الحزبية وإفساح المجال أمامهم للمشاركة الفاعلة لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم لمستقبل أفضل.

كما أعرب الجزار، عن ترحيب حزب الجبهة الوطنية بكل الشباب للانضمام إلى الحزب والانخراط في العمل الحزبي إيمانا بأنهم القوة الدافعة نحو التجديد والتطوير والإصلاح، مؤكدا سعي حزب الجبهة الوطنية ليكون منصة حقيقية تعبر عن تطلعات الشباب وتوفر لهم فرصة المشاركة بفعالية في رسم سياسات الحزب ليكونوا شركاء حقيقيين في صناعة مستقبل الوطن.