ترامب يجدد هجومه على التحيز السياسي لوسائل التواصل الاجتماعي

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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصات فيسبوك ويوتيوب وتويتر بتفضيل خصومه الديمقراطيين عليه وعلى أعضاء حزبه الجمهوري.

وقال ترامب على تويتر ”لكن لا تقلقوا سنفوز على أية حال تماما مثلما فعلنا من قبل، فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى“.

وامتنعت شركتا فيسبوك وتويتر عن التعليق ولم يصدر أي رد من محرك جوجل التابع لشركة ألفابت والذي يملك يوتيوب.

وشكا ترامب ومحافظون آخرون مرارا من أن تلك المنصات التكنولوجية تعاملهم بشكل غير منصف.

وسبق أن اتهم ترامب تويتر بفرض قيود على ظهور أعضاء بارزين بالحزب الجمهوري دون أن يقدم أي دليل كما وعد ترامب الذي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل نهم بالتحقيق في ممارسات شركة تويتر.

وكانت وزارة العدل قد عقدت اجتماعا في الخريف الماضي بين المسؤولين الاتحاديين والمدعين العامين للولايات لبحث ادعاءات بقمع أفكار المحافظين على الانترنت ولكن لم يتم حتي الآن اتخاذ إجراء ملموس نتيجة لذلك.