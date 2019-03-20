حزب المحافظين البريطاني يجمد عضوية 25 نائبا لنشرهم تعليقات معادية للإسلام

أعلن حزب المحافظين البريطاني تجميد عضوية 25 نائبا، لنشرهم تعليقات عنصرية تدعو لكراهية الإسلام أو ما يعرف بـ"الإسلاموفوبيا" عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن الحزب قام بتجميد عضوية هؤلاء النواب، حتي يتم الانتهاء من التحقيقات التي يجريها الحزب بهذا الشأن، وأشارت الصحيفة إلى أن أحد التعليقات التي نشرها الأعضاء الموقوفون كانت "توقفوا عن أسلمة بريطانيا".

وتأتي هذه السلسلة الأخيرة من قرارات إيقاف أعضاء بحزب المحافظين، بعد أسابيع فقط من تجميد عضوية 14 نائبا بنفس الحزب لنشرهم تعليقات معادية للإسلام على الإنترنت.