مسئول: اليابان تتابع عن كثب خطوات روسيا والصين بشأن أوكرانيا

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، اليوم الاثنين، إن بلاده ستستمر في المتابعة عن كثب للخطوات الروسية والصينية بشأن الوضع الأوكراني.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن تصريح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، جاء تعليقا على زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى روسيا، التي بدأها اليوم.

وقال ماتسونو، إن روسيا تواصل مهاجمة أوكرانيا، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح أن المناطق الأوكرانية التي استولت عليها موسكو لن تشملها مفاوضات تسوية الصراع.

وقال ماتسونو إنه لا توجد مؤشرات على أي تنازلات من جانب موسكو، مضيفا أنه يجب النظر إلى حقيقة الوضع بشكل مباشر أولا.

وأشار إلى أن الأمر متروك للشعب الأوكراني أن يحدد كيف سيجري المفاوضات.

كما قال ماتسونو إن اليابان سوف تستغل كل فرصة لمواصلة حث الصين لاتخاذ تحرك مسئول، بينما تراقب الخطوات من جانب روسيا والصين بشأن القضية.