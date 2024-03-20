المنوفية: رفع 34 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رفع ما يزيد عن 34 ألف طن تراكمات قمامة، نواتج الهدم بالشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال شهر فبراير الماضي.

يأتي ذلك في إطار ما تسعى إليه المحافظة؛ لتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة المعدات المستخدمة في رفع أكوام القمامة بمختلف المراكز والمدن للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحفاظ على الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة.

وشدد محافظ المنوفية، في بيان اليوم الأربعاء، على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع في شن حملات النظافة المكثفة بأرجاء المحافظة لإضفاء الشكل الحضاري بالشوارع والميادين العامة، مؤكدا ضرورة الخروج عن العمل التقليدي واتباع الأسلوب العلمي في تطبيق منظومة النظافة الجديدة.

ومن جانبه، أشار مدير الإدارة العامة لشئون البيئة، إلى رفع ما يزيد عن 3.5 ألف طن نواتج الهدم بنطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم، ورفع 4.7 ألف طن تراكمات قمامة بمركز شبين الكوم، ورفع 1.8 ألف طن من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا، وإزالة ما يزيد عن 3.2 ألف طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، و1.6 ألف طن في بركة السبع.

وتابع أنه في مركز ومدينة منوف تم رفع 6.4 ألف طن، ورفع 5.7 ألف طن من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا، ورفع ألف طن بمدينة سرس الليان، وما يقرب من 1.9 طن بمركز السادات، و3.7 ألف طن بنطاق مركز ومدينة أشمون، والمتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيدا؛ حفاظا على الطرق العامة والبيئة، بما يساهم في تحقيق انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة.