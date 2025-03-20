وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت 132 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 132 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية، خلال الليل.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 132 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير 54 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و40 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و22 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و9 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و3 فوق أراضي كل من مقاطعة كورسك وجمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.