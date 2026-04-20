باكستان تضغط من أجل محادثات جديدة بين أمريكا وإيران وسط غموض موقف طهران

كثفت باكستان جهودها لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، في وقت تكتنف فيه حالة من عدم اليقين في طهران بشأن إمكانية عقد جولة ثانية من محادثات السلام في إسلام آباد.

وتحدث قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما تواصل وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار مع نظيره الإيراني.

وفي الوقت نفسه، أجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف محادثة استغرقت 45 دقيقة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وفقا لمصادر أمنية.

وصرحت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الاثنين قائلة: "تحدث منير مع ترامب ثلاث مرات على الأقل خلال الـ36 ساعة الماضية".

وقالت المصادر إن منير أبلغ الرئيس الأمريكي بأن الإيرانيين يريدون رفع الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن كشرط مسبق للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات.

وأضافت المصادر أن التقييم الباكستاني يشير إلى أن ترامب قد يعلن عن قرار بهذا الشأن في مرحلة ما.