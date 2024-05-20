الجامعة العربية: حوار الحضارات والثقافات حجر الزاوية في تعزيز السلم والأمن الدوليين

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، أن حوار الحضارات والثقافات حجر الزاوية في بناء تنوع ثقافي متناغم وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأوضحت الجامعة في بيان صادر عن الأمانة العامة بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي الموافق 21 مايو من كل عام أن هذا اليوم يعد فرصة للمجتمعات حول العالم للتأمل في قيمة التنوع والغنى الذي يجلبه لحياتنا، ويُشجع هذا اليوم الأفراد والمؤسسات على الاحتفال بالثقافات المتعددة والمساهمة في أنشطة تعزز الحوار والتفاهم، من خلال الفنون، التعليم، والمبادرات المجتمعية، حيث يتم تسليط الضوء على أهمية التنوع كمحرك للابتكار والتنمية المستدامة.

وتابع البيان: "يُذكرنا اليوم العالمي للتنوع الثقافي بأن التنوع ليس مجرد مصدر للجمال والإلهام، بل هو أيضًا أساس للتقدم والازدهار. في هذا اليوم، لذلك ندعو الجميع للانخراط في الحوار الثقافي والعمل معًا نحو مستقبل يحترم التنوع ويحتفي به، مع التأكيد على دور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا المسعى".

وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تؤدي دورًا هاماً في تعزيز التنوع الثقافي وبناء جسور التواصل بين الثقافات المختلفة، مما يسهم في مكافحة التعصب والتمييز العنصري وتؤكد الجامعة على أهمية حوار الحضارات والثقافات كحجر الزاوية في بناء تنوع ثقافي متناغم، وتعزيز السلم والأمن العالميين.

وتُعتبر الأمانة العامة مرآة عاكسة لطبيعة العلاقات السياسية العربية البينية، وتطويرها نحو الأفضل لمواكبة المستقبل وأوضح أن الاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات تعكس الاهتمام بجهود الجماعية لتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب، حيث تم تشكيل هذه الاستراتيجية بمبادرة من عدد من الدول العربية وتم إقرارها من قبل وزراء الخارجية العرب في عام 2016، مما يعكس التزام المنطقة بمفهوم تحالف الحضارات ومواجهة التصادم بينها وتسعى الاستراتيجية إلى ترسيخ مفهوم التحالف وتعزيز التوجه العربي نحو دعم الحوار الثقافي والتعايش السلمي وبحسب البيان، تتماشى هذه الاستراتيجية مع مبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات وتتفق مع أهدافها ومرتكزاتها، معبرة عن الطموح العربي ورؤية الجانب العربي في هذا الخصوص، حيث تُعد هذه الخطوة دليلًا على الدور البارز الذي تلعبه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تعزيز التنوع الثقافي وتحالف الحضارات، مما يُسهم في بناء جسور التواصل والتفاهم بين الثقافات المختلفة.

من جهتها، أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العالم المساعد قطاع الشئون الاجتماعية أن الأمانة العامة للجامعة تعد منصة مهمة لتعزيز التسامح والتفاهم بين الشعوب العربية، من خلال مشاركتها الفعالة في الاحتفالات السنوية باليوم العالمي للتسامح، وتُظهر الأمانة العامة التزامها بنشر قيم التسامح والاحترام المتبادل كما تُسهم في تطوير الاستراتيجيات الإقليمية لحوار الحضارات، مؤكدة على أن التسامح يمنع نمو بذور التعصب والتطرف وتشجع الأمانة العامة على التسامح من خلال التعليم والأنشطة الثقافية، وتُعزز الحوار البناء بين الثقافات المختلفة.

وأشارت أبو غزالة إلى أن هذه الجهود تعتبر جزءًا من التزام الجامعة بتحقيق التنمية المستدامة والسلام في المنطقة، وتُعد خطوة مهمة نحو بناء مجتمعات أكثر شمولًا وتناغمًا، ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل معا للحفاظ على هذا التنوع الثقافي وتعزيزه من خلال دعم الحوار والتفاهم بين الشعوب، والتشجيع على التبادل الثقافي والتعاون بين الدول.

وأوضحت أنها رسالة تقدمها جامعة الدول العربية من خلال إحتفالها باليوم العالمي للتنوع الثقافي، لتعزيز الحوار والتنمية وتعزيز السلم والازدهار في المنطقة العربية والعالم بأسره.