سلطة الطيران المدني العراقية: استئناف الرحلات مرتبط بتعليمات اللجنة العليا

أكدت سلطة الطيران المدني العراقية، أن عودة الطيران مرتبطة بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة وخلية الأزمة، وهي من تقرر فتح الأجواء العراقية أو تمديد تعليق هذه الرحلات.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم السبت، عن مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان قوله، إن المطارات في العراق والعاملين فيها، فضلا عن جميع الطواقم التابعة للناقل الوطني هي خط الصد الأول في منظومة الطيران المدني العراقي، ولابد من تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للمطارات لعودة الحياة فيها.

وأوضح أن سلطة الطيران أعطت الضوء الأخضر لإدارة المطارات المحلية لتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية للمسافرين وعملية التباعد بين الأشخاص.

وأضاف أن طواقم الطيران المدني جاهزة كنواقل وطنية للطيران، فيما لو قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة فتح الأجواء.