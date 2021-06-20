 الاتحاد الإفريقي: تسجيل أكثر من 5 ملايين إصابة و137 ألف وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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الاتحاد الإفريقي: تسجيل أكثر من 5 ملايين إصابة و137 ألف وفاة بكورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 20 يونيو 2021 - 6:05 م | آخر تحديث: الأحد 20 يونيو 2021 - 6:05 م

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، تسجيل الدول الأعضاء 5 ملايين و165 ألف إصابة مؤكدة، و137 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا.

وأوصت "المراكز الإفريقية"، في بيان اليوم، الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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