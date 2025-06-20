خامنئي: العدو الإسرائيلي يتلقى عقابه الآن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كتب حساب المرشد الإيراني علي خامنئي على منصة "إكس" أن مساءلة إسرائيل مستمرة، وأن "العدو الصهيوني يتلقى عقابه الآن".

وجاء في منشور حساب المرشد الإيراني: "العدو الصهيوني يُعاقب، إنه يُعاقب في هذا الوقت".

وفي منشور سابق له كتب حساب المرشد أيضا مستشهدا بآيات من كتاب القرآن: "وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم"، وسينصر الله عز وجل الشعب الإيراني والحق واليمين الحق إن شاء الله".

يشار إلى أن تلميحات أمريكية وإسرائيلية باحتمال اغتيال المرشد الأعلى الإيراني بدأت تتواتر منذ انطلاق الهجوم الإسرائيلي الواسع على مناطق واسعة في إيران منذ الـ13 من يونيو الجاري.

ولاقت هذه التصريحات ردود أفعال دولية واسعة واعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن مجرد الحديث عن اغتيال خامنئي "أمر غير مقبول".