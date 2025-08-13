وزير الخارجية التركي يبدأ زيارة رسمية إلى قطر تستغرق يومين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يبدأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، تستغرق يومين.

وبحسب مصادر دبلوماسية بالخارجية التركية، فإن فيدان سيناقش في الدوحة سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وقطر في جميع المجالات، ومجالات جديدة للتعاون المستقبلي.

ومن المقرر أن يبحث فيدان مع مسئولي قطر التحضيرات الجارية للاجتماع الحادي عشر للجنة الاستراتيجية العليا برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

كما سيناقش الوزير فيدان مع المسئولين القطريين، القضايا الإقليمية، لا سيما غزة وسوريا.

وسيتم أيضا تقييم الخطوات الأخيرة التي اتخذها المجتمع الدولي نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

وتُعد هذه الزيارة الثالثة لفيدان إلى قطر هذا العام، إذ سبق أن زار الدوحة في 27 أبريل و2 فبراير الماضيين.