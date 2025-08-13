ضبط المتهمين باستيقاف طالب وسرقته بالإكراه في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة من ضبط المتهمين باستيقاف طالب وسرقته بالإكراه.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استيقاف أشخاص لطالب والاستيلاء على هاتفه المحمول بالإكراه بالجيزة.

وبفحص الفيديو تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليه "طالب، يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بالجيزة"، وبسؤاله قرر أنه حال سيره بأحد الشوارع بالجيزة فوجئ بقيام 3 أشخاص "لايعلم بياناتهم" باستيقافه وطلب مبلغ مالي منه ولدى رفضه استولى أحدهم على هاتفه المحمول ولاذوا بالهرب.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة "3 أشخاص، مقيمين بالجيزة"، وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.