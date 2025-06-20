روسيا: استخدام أمريكا أسلحة نووية تكتيكية في إيران سيكون تطوراً كارثياً

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم، إن استخدام الولايات المتحدة المحتمل للأسلحة النووية التكتيكية في إيران سيكون تطوراً كارثياً.

ووصف الكرملين التقارير الإعلامية حول استخدام الولايات المتحدة أسلحة نووية تكتيكية ضد منشأة في إيران بأنها "مجرد تكهنات"، مشيراً إلى أن هذا سيكون "تطوراً كارثياً" للأحداث، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وتُعرف الأسلحة النووية التكتيكية بأنها رؤوس نووية غير استراتيجية بمدى قصير، تكون مصممة للاستخدام في ساحة المعركة، لتوجيه ضربة محدودة إلى العدو، دون تعريض القوات الصديقة في الميدان إلى الخطر، بحسب تقارير أمريكية.

ولدى الرؤوس النووية التكتيكية مردود انفجاري يتراوح من 10 إلى 100 كيلو طن من مادة "تي إن تي" المتفجرة. فيما تتاوح القوة التفجيرية للرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية بين 500 و800 كيلوطن.