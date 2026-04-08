وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة دمرت الجيش الإيراني

عقد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وفقًا لشبكة "سي بي إس" الإخبارية.

وقال هيجسيث إن إيران كانت تمثل تهديدًا للولايات المتحدة لمدة 47 عامًا، مضيفًا أن هذا لم يعد قائمًا الآن.

وأشاد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أنه "صنع التاريخ"، وأضاف: "الرئيس ترامب صاغ هذه اللحظة، وإيران توسلت من أجل هذه الهدنة، ونحن جميعًا نعلم ذلك".

وأشار إلى أن عملية "غضب ملحمي" كانت تاريخية، مدعيًا أن القوات الأمريكية "دمرت الجيش الإيراني"، بحسب قوله.

وأضاف أن الولايات المتحدة قد تستهدف، في حال رفضت طهران الشروط الأمريكية، محطات الكهرباء والجسور والبنية التحتية النفطية وقطاع الطاقة.

وتابع أن إعادة بناء إيران كانت ستستغرق عقودًا، لكنه أشار إلى أن القيادة الإيرانية رأت أن الاتفاق هو الخيار الأفضل، مضيفًا أن ترامب كان قادرًا على شل الاقتصاد الإيراني خلال دقائق، لكنه "اختار الرحمة".

ووصف هيجسيث اليوم بأنه "يوم عظيم للسلام العالمي"، معتبرًا أن ما حدث يمثل "انتصارًا عسكريًا كبيرًا"، ومدعيًا أن الجيش الإيراني لن يكون قادرًا على القتال لسنوات قادمة.

كما قال إن الولايات المتحدة حققت أهدافها العسكرية، بما في ذلك القضاء على القدرات البحرية والجوية الإيرانية، مضيفًا أن واشنطن "تسيطر على السماء الإيرانية".

وفي السياق ذاته، وافق ترامب على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي حددها لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة هجمات واسعة على البنية التحتية.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ستوقف الهجمات المضادة وتسمح بمرور آمن عبر المضيق، حال توقف الهجمات عليها.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "سيكون هذا وقفًا لإطلاق النار من الجانبين"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة حققت أهدافها العسكرية، وقطعت شوطًا نحو اتفاق نهائي يحقق سلامًا طويل الأمد في الشرق الأوسط.

في المقابل، وصف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الاتفاق بأنه انتصار، مشيرًا إلى أن واشنطن وافقت على شروط طهران لإنهاء الأعمال القتالية.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييد إسرائيل لتعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين، مع التأكيد على أن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان.