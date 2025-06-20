وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 61 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، أسقطت 61 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.

وكتبت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو في 19 يونيو من هذا العام حتى الساعة 07:00 بتوقيت موسكو في 20 يونيو من هذا العام، اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 61 طائرة أوكرانية دون طيار"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار البيان إلى أن 22 منها تم تدميرها فوق مقاطعة أوريول، و14 فوق منطقة كورسك، وسبعة فوق مقاطعة بيلجورود، وخمسة فوق مقاطعة فورونيج، كماتم إسقاط ثلاث مسيرات فوق كل من مقاطعات فولجوجراد وروستوف وتولا وبريانسك، وتم تدمير أخرى فوق أراضي منطقة موسكو.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

كانت أوكرانيا أعلنت في بيان أمس الخميس، أن قوات الدفاع الجوي حيدت 88 من أصل 104 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال ليلة أول أمس الأربعاء.