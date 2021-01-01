محافظ الأقصر يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيد يوسف بالكرنك

أدى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، منذ قليل، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد السيد يوسف الحجاجي بمنطقة الكرنك، في حضور اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، والشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والمهندس أسعد مصطفى، مستشار المحافظ للمشروعات والنقل، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والمواطنين.

وألقى الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، خطبة العيد، تحدث فيها عن معطيات الله في عيد الأضحى للمسلمين خاصة الذين يطيعوه ويعملوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن العيد هو أيام أيضًا للتلاقي والتحابب بين الأقارب والأصدقاء.

وتبادل محافظ الأقصر عقب انتهاء خطبة عيد الأضحى التهاني مع جموع المصلين والمواطنين، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بينهم خلال فترة العيد، منعًا لانتشار فيروس كورونا، ومن ثم الحفاظ على صحتهم.